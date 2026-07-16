arezzo la campagna dei record abbonamenti a quota 4mila

Quota quattromila abbonamenti: ci siamo. Questione di qualche altra decina di tessere, ma di fatto l’obiettivo ambizioso richiesto da Manzo qualche settimana fa è stato praticamente centrato. La campagna accompagnata dallo slogan "Vai Cavalinho", quella del ritorno in serie B, sta battendo ogni record nella storia del Cavallo Rampante e certifica sempre di più il grande entusiasmo e la grande attesa che si respira intorno alla squadra. A metà luglio il popolo amaranto ha mostrato tutta la sua fiducia e piena apertura di credito verso il progetto del presidente Manzo. Numeri che sono destinati a salire ancora considerato che a breve è attesa la concessione della deroga per ampliare la curva sud passando dall’attuale capienza di 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Amaranto, superata quota 3000 abbonamenti

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