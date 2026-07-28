Sono in corso i lavori di restauro conservativo del portale storico che dà accesso alla gradinata e alla Curva Sud dell’Arena Garibaldi, situata in via Luigi Bianchi. Le operazioni sono ormai quasi concluse.

Pisa, 28 luglio 2026 - Sono in fase di ultimazione i lavori di restauro conservativo dello storico portale di accesso alla gradinata e alla Curva Sud dell’Arena Garibaldi, in via Luigi Bianchi. Le opere edili previste dal progetto sono state completate, mentre prosegue la manutenzione del cancello in acciaio. L’intervento, avviato dal Comune di Pisa al termine del campionato, prevede un investimento complessivo di circa 120mila euro. Il portale, sottoposto alla tutela della soprintendenza, corrisponde al primo ingresso realizzato per lo stadio e comprende anche una scaletta interna e le vecchie biglietterie. L’intervento era stato annunciato in commissione consiliare dopo una segnalazione dei vigili del fuoco, arrivata a settembre 2025 in seguito al distacco di alcune porzioni di intonaco in via Luigi Bianchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arena Garibaldi, verso la conclusione il restauro del portale storico dello stadio

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