Via ai lavori di restauro dello storico campanile | fu edificato nei primi anni del Seicento
I lavori di restauro del campanile del Santuario di San Sebastiano Martire sono stati avviati dopo la consegna ufficiale dei cantieri da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli. Il campanile, costruito nei primi anni del Seicento, necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza. La consegna delle attività è avvenuta il 18 maggio 2026 nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio.
La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ha consegnato ieri, 18 maggio 2026, i lavori per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e restauro del campanile del Santuario di San Sebastiano Martire, nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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