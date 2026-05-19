Via ai lavori di restauro dello storico campanile | fu edificato nei primi anni del Seicento

Da napolitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori di restauro del campanile del Santuario di San Sebastiano Martire sono stati avviati dopo la consegna ufficiale dei cantieri da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli. Il campanile, costruito nei primi anni del Seicento, necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza. La consegna delle attività è avvenuta il 18 maggio 2026 nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio.

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La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ha consegnato ieri, 18 maggio 2026, i lavori per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e restauro del campanile del Santuario di San Sebastiano Martire, nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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