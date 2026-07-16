Arezzo si prepara alla prima partita stagionale dell’Arezzo Calcio con un incontro in prefettura dedicato alla sicurezza dello stadio. È stato pianificato un piano straordinario di controlli stradali per tutelare il centro storico e le vie frequentate dalla movida nel fine settimana estivo. Le autorità hanno confermato l’intenzione di rafforzare le misure di sicurezza per garantire ordine e tranquillità durante gli eventi sportivi e le serate di attività notturna.

AREZZO – Sicurezza dello stadio in vista del debutto stagionale dell’Arezzo Calcio e un piano straordinario di controlli stradali per blindare il centro storico e le vie della movida nel fine settimana estivo. Sono questi i temi caldi al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi pomeriggio (16 luglio) ad Arezzo, a palazzo del governo. Al tavolo, presieduto dal prefetto, hanno preso parte il sindaco della città, i vertici provinciali delle forze di polizia, il comandante dei vigili del fuoco, insieme ai responsabili della polizia stradale, della provinciale e della municipale. Il primo e più urgente nodo da sciogliere riguarda l’adeguamento dell’impianto sportivo comunale, con scadenze ormai imminenti per la fine dell’estate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Arezzo verso il debutto stagionale, la sicurezza dello stadio al centro dell’incontro in prefettura

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