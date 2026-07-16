Arezzo verso il debutto stagionale la sicurezza dello stadio al centro dell’incontro in prefettura
Arezzo si prepara alla prima partita stagionale dell’Arezzo Calcio con un incontro in prefettura dedicato alla sicurezza dello stadio. È stato pianificato un piano straordinario di controlli stradali per tutelare il centro storico e le vie frequentate dalla movida nel fine settimana estivo. Le autorità hanno confermato l’intenzione di rafforzare le misure di sicurezza per garantire ordine e tranquillità durante gli eventi sportivi e le serate di attività notturna.
AREZZO – Sicurezza dello stadio in vista del debutto stagionale dell’Arezzo Calcio e un piano straordinario di controlli stradali per blindare il centro storico e le vie della movida nel fine settimana estivo. Sono questi i temi caldi al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi pomeriggio (16 luglio) ad Arezzo, a palazzo del governo. Al tavolo, presieduto dal prefetto, hanno preso parte il sindaco della città, i vertici provinciali delle forze di polizia, il comandante dei vigili del fuoco, insieme ai responsabili della polizia stradale, della provinciale e della municipale. Il primo e più urgente nodo da sciogliere riguarda l’adeguamento dell’impianto sportivo comunale, con scadenze ormai imminenti per la fine dell’estate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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