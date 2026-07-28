appuntamento con la storia nuova campagna di scavi fra le palafitte del lago scomparso

Sono iniziati gli scavi nel sito palafitticolo dell’ex lago Lucone di Polpenazze del Garda. La campagna, promossa dal Museo archeologico della Vallesabbia, è stata avviata ieri e si svolge su concessione ministeriale. Il progetto è finanziato dal Comune di Gavardo e dalla Regione Lombardia attraverso il bando Cultura 2026. L’intervento mira a scoprire una nuova parte del villaggio preistorico.

Al via gli scavi per scoprire una nuova parte del villaggio palafitticolo dell’ex lago Lucone di Polpenazze del Garda. Iniziata ieri, la nuova campagna di scavo è promossa dal Museo archeologico della Vallesabbia, su concessione ministeriale e finanziata dal Comune di Gavardo e da Regione Lombardia attraverso il bando Cultura 2026. Fino al 4 settembre, saranno coinvolti studenti delle università di Padova, Pavia, Pisa, Roma (La Sapienza), Verona e Bamberg (Germania), volontari locali, alcuni soci del Gruppo Grotte e del Gruppo archeologico Ambrosiano, oltre al team consolidato che segue lo scavo. Come spiegato dal direttore Marco Baioni, quest’anno si aprirà il nuovo settore, in un primo momento per un’area limitata di 50 mq, per riscoprire una nuova parte dell’antico villaggio palafitticolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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