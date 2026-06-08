La vera Dolce Vita è sul Lago di Como | con Villa Flori protagonista della nuova campagna Bric’s
Sul Lago di Como, vicino all’Hotel Villa Flori, è stata scattata una nuova campagna pubblicitaria di Bric’s. La scena mostra il paesaggio lacustre e l’eleganza della villa, con prodotti e dettagli del brand inseriti in un ambiente di relax e raffinatezza. La campagna è stata ideata per trasmettere un senso di viaggio lento e di stile senza tempo, sfruttando la cornice naturale del lago e l’atmosfera dell’hotel.
Tra le rive del Lago di Como e l’eleganza senza tempo dell’Hotel Villa Flori, Bric’s presenta la sua nuova campagna internazionale, trasformando uno degli scenari più iconici del territorio in un racconto di viaggio fatto di dettagli, emozioni e lentezza consapevole.La storica villa ottocentesca. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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