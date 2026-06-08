La vera Dolce Vita è sul Lago di Como | con Villa Flori protagonista della nuova campagna Bric’s

Notizia in breve

Sul Lago di Como, vicino all’Hotel Villa Flori, è stata scattata una nuova campagna pubblicitaria di Bric’s. La scena mostra il paesaggio lacustre e l’eleganza della villa, con prodotti e dettagli del brand inseriti in un ambiente di relax e raffinatezza. La campagna è stata ideata per trasmettere un senso di viaggio lento e di stile senza tempo, sfruttando la cornice naturale del lago e l’atmosfera dell’hotel.