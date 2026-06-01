Viaggio nel Neolitico | laboratori e palafitte al Lago di Revine
Al Lago di Revine sono aperti laboratori e ricostruzioni di palafitte del Neolitico. Durante le attività si osserva come gli antichi creassero gioielli e trucco, e quali tecniche usassero i metallurghi per incidere il rame. I visitatori possono vedere le modalità di lavorazione e le tecniche di incisione risalenti a migliaia di anni fa. Gli eventi sono aperti al pubblico e si svolgono nel rispetto delle pratiche storiche ricostruite.
? Punti chiave Come si creavano i gioielli e il trucco nel Neolitico?. Quali tecniche usavano gli antichi metallurghi per incidere il rame?. Cosa indossava esattamente Ötzi secondo le ricostruzioni degli archeologi?. Dove si possono praticare attività all'aperto e barbecue al parco?.? In Breve Attività 31 maggio e 2 giugno 2026 presso Revine Lago dalle 10:00 alle 18:00. Laboratori per bambini dai 4 anni su trucco e gioielli antichi. Focus su Ötzi e ricostruzioni dell'Età del Rame martedì 2 giugno. Sentieri verso Leone alato di Martalar e Panchina Gigante 181 disponibili. Il Parco Archeologico del Livelet ripropone la vita del Neolitico con laboratori e dimostrazioni al Lago di Revine. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Livelet: viaggio tra palafitte, Lego e il segreto della mokaIl Parco archeologico didattico del Livelet, situato sui laghi della Vallata a Revine Lago, sarà aperto domenica 19 aprile con un programma che...
Il viaggio: percorsi intorno al Lago di Como tra paesaggio e ispirazioneDal 15 al 24 maggio, nel Lago di Como si svolge un nuovo progetto chiamato “Il Viaggio – percorsi intorno al lago, tra paesaggio e ispirazione”.