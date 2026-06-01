Viaggio nel Neolitico | laboratori e palafitte al Lago di Revine

Notizia in breve

Al Lago di Revine sono aperti laboratori e ricostruzioni di palafitte del Neolitico. Durante le attività si osserva come gli antichi creassero gioielli e trucco, e quali tecniche usassero i metallurghi per incidere il rame. I visitatori possono vedere le modalità di lavorazione e le tecniche di incisione risalenti a migliaia di anni fa. Gli eventi sono aperti al pubblico e si svolgono nel rispetto delle pratiche storiche ricostruite.