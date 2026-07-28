Appiano Gentile Inter | ritiro in Germania che sta per volgere al termine giovedì sbarca Stones

Il ritiro dell’Inter in Germania sta per concludersi, con la squadra pronta a partire giovedì per il ritorno in Italia. Durante la preparazione, alcuni giocatori sono rimasti in forse a causa di infortuni, con tempi di recupero ancora da definire. La formazione si sta affinando in vista del prossimo impegno, mentre sono stati segnalati alcuni diffidati. La squadra ha lavorato intensamente nelle ultime settimane, con l’obiettivo di arrivare al match al massimo delle condizioni.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Ritiro in Germania che sta per volgere al termine. Giovedì sbarca Stonesa. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com

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