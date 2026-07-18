Appiano Gentile Inter | continua il ritiro in Germania

L'Inter prosegue il ritiro in Germania in preparazione del prossimo impegno. La squadra ha ancora alcuni infortunati, con tempi di recupero non ancora definiti. Sono presenti anche giocatori diffidati, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sulle condizioni dei singoli. Le ultime notizie riguardano la formazione e lo stato di salute dei calciatori, mentre il ritiro continua senza ulteriori variazioni rispetto alle precedenti comunicazioni.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Continua il ritiro in Germania. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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GIACOMO PORETTI AD APPIANO GENTILE | INTERVISTA ESCLUSIVA

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