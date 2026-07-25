Appiano Gentile Inter | ritiro in Germania che sta per volgere al termine

Il ritiro dell’Inter in Germania sta per concludersi. La squadra si prepara per il prossimo impegno, con alcuni giocatori ancora in fase di recupero da infortuni. Non ci sono diffidati tra i convocati. La formazione definitiva sarà comunicata nelle prossime ore.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Ritiro in Germania che sta per volgere al termine. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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