Appiano Gentile Inter | ritiro in Germania che sta per volgere al termine

Da internews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ritiro dell’Inter in Germania sta per concludersi. La squadra si prepara per il prossimo impegno, con alcuni giocatori ancora in fase di recupero da infortuni. Non ci sono diffidati tra i convocati. La formazione definitiva sarà comunicata nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Ritiro in Germania che sta per volgere al termine. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu  Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

appiano gentile inter ritiro in germania che sta per volgere al termine
© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: ritiro in Germania che sta per volgere al termine
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'ALLENAMENTO REAL AUDIO DEI NERAZZURRI | TERZO GIORNO DI RITIRO IN GERMANIA

Video L'ALLENAMENTO REAL AUDIO DEI NERAZZURRI | TERZO GIORNO DI RITIRO IN GERMANIA ??

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: continua il ritiro in Germania

Temi più discussi: Il primo giorno dell'Inter in Germania; Inter: vacanze finite per Calhanoglu, Sucic e Bonny, sabato primo allenamento ad Appiano; Inter in Germania tra mercato, ritiro e... un trattore: il siparietto durante l'allenamento; Inter e Milan, finite le vacanze: i raduni ad Appiano Gentile e Milanello. Attesa per le parole di Marotta e rossoneri scatenati in entrata.

appiano gentile inter appiano gentile inter ritiroInter, la Pinetina cambia volto: investimenti da 100 milioni, sullo storico centro sportivo, le novitàLavori per due anni ad Appiano Gentile: il piano svelato in Germania. Il progetto prevede nuove strutture per prima squadra e Under 23. Un nuovo edificio per la squadra femminile a Interello ... gazzetta.it

appiano gentile inter appiano gentile inter ritiroAppiano Gentile Inter: continua il ritiro in Germania, goleada in amichevoleLe ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e te ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web