Il Tar ha annullato gli atti del concorso per presidi nel Lazio dopo che una candidata ha contestato la composizione della commissione, ritenuta illegittima. La decisione è arrivata con la sentenza del 20 luglio, che ha rilevato un vizio nella formazione della commissione. Uno dei membri esaminatori non aveva i dieci anni di anzianità richiesti, rendendo invalida la procedura. Il concorso dovrà essere rifatto.

La commissione è illegittima e il concorso per diventare preside dev’essere rifatto. Accade nel Lazio dove una delle candidate ha presentato ricorso al Tar che con la sentenza 132682026 del 20 luglio ha annullato gli atti della procedura relativi a una candidata risultata non idonea, per vizio nella composizione della Commissione esaminatrice. Il punto-chiave, infatti, è che la presidente al momento della nomina non possedeva i dieci anni di anzianità richiesti. Le motivazioni della sentenza si concentrano sostanzialmente su questo: la presidente della commissione era stata infatti immessa nel ruolo dirigenziale il primo settembre 2014 e il primo decreto di nomina della commissione era stato adottato quando non aveva ancora maturato i dieci anni di anzianità richiesti dalla normativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Annullato concorso per presidi nel Lazio: una delle esaminatrici non aveva i 10 anni di anzianità richiesti

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