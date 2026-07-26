Il Consiglio di Stato ha annullato il concorso per la polizia locale svolto tre anni fa, accogliendo il ricorso straordinario presentato da un candidato. La decisione riguarda la validità dell'intera procedura di selezione, che viene ora annullata in via definitiva. La decisione si basa su motivazioni legate a irregolarità riscontrate durante lo svolgimento del concorso. La sentenza è stata comunicata dopo il ricorso al Presidente della Repubblica, che ha portato alla revoca dell'esito della selezione.

Ha fatto rumore l’avvenuto accoglimento del Consiglio di Stato del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di un candidato, che ha portato all’annullamento del concorso pubblico indetto dal Comune tre anni fa, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza, area funzionari, da assegnare alla Polizia Locale. ‘Piove sul bagnato’ per il Comune che si trova a perdere malamente un’altra causa e che in questi giorni, vede gli uffici intenti ad analizzare i contenuti di una sentenza che accoglie solo in parte i rilievi del ricorrente, comunque sufficienti per annullare la procedura. In attesa di capire se ci sono le condizioni perché il vincitore della selezione resti al suo posto o cosa succederà, puntuale arriva la reazione delle opposizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, annullato il concorso di tre anni fa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Polizia locale concorso

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A Manfredonia torna il concorso pubblico per la Polizia Locale

Polizia Locale, al via il concorso a Imola: 70 candidati superano le prime prove per 7 postiÈ iniziato il concorso pubblico per l’assunzione di sette agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato nel Nuovo Circondario Imolese.

Temi più discussi: Polizia locale di Udine, il Tar accoglie il ricorso di Carestiato: svelati i tre addebiti del Comune; Riordino della Polizia Locale a Formia, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar; Annullati i dinieghi del Comune: l'ex comandante della polizia locale ha diritto agli atti; CONCORSO DEI VIGILI DEL COMUNE DI FERMO ANNULLATO DAL CONSIGLIO DI STATO. ACCERTATE GRAVI IRREGOLARITÀ. ORA L'EX SINDACO FRANCHELLUCCI RISCHIA IL POSTO.

Aggredì il comandante della Polizia Locale dopo il semaforo rosso: condannato a sei mesiIl quarantenne di Val della Torre era stato arrestato dopo il controllo degenerato ad Alpignano. In tribunale si è scusato con Diego Guarnaschelli: pena sospesa ... giornalelavoce.it

Il Tar dell'Aquila annulla la nomina del comandante della Polizia LocaleIl Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Aquila ha pronunciato una sentenza di significativa importanza, stabilendo la nullità della nomina del comandante della Polizia Locale del capoluogo ... it.blastingnews.com