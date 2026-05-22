Le farmacie nel Lazio diventano veri presidi sanitari C' è l' accordo | ecco i servizi offerti

Da latinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione Lazio ha approvato un accordo che coinvolge Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali, modificando il ruolo delle farmacie sul territorio. Da ora in avanti, queste strutture diventeranno centri polifunzionali di prossimità, offrendo nuovi servizi alla popolazione. La decisione riguarda l'intera regione e mira a potenziare l’assistenza sanitaria di base. La firma del protocollo segna un passaggio importante nel rapporto tra farmacie e servizi sanitari locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Accordo integrativo regionale con Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale, che trasforma le farmacie della regione in veri e propri centri polifunzionali di prossimità. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Sicilia: le farmacie diventano presidi sanitari per le zoneUn nuovo assetto della sanità di prossimità si sta delineando in Sicilia grazie alla collaborazione tra la Regione e Federfarma.

Le farmacie diventano presidi sanitari di prossimità: vaccini, screening e telemedicina sotto casaLa giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Accordo integrativo regionale con Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali...

le farmacie nel lazioScreening, vaccini, holter: le farmacie del Lazio diventano centri polifunzionali di funzionalitàElettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio, Telemedicina, screening preventivi e vaccinazioni: nel Lazio le farmacie diventano veri e propri centri polifunzionali di prossimità in grado di forni ... rietinvetrina.it

le farmacie nel lazioFarmacie del Lazio. Via libera all’accordo: ora sono presidi sanitari a tutti gli effettiElettrocardiogrammi, Holter, telemedicina, screening e vaccinazioni: la Giunta regionale approva il nuovo schema. Rocca: Un passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini. quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web