Le farmacie nel Lazio diventano veri presidi sanitari C' è l' accordo | ecco i servizi offerti

La regione Lazio ha approvato un accordo che coinvolge Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali, modificando il ruolo delle farmacie sul territorio. Da ora in avanti, queste strutture diventeranno centri polifunzionali di prossimità, offrendo nuovi servizi alla popolazione. La decisione riguarda l'intera regione e mira a potenziare l’assistenza sanitaria di base. La firma del protocollo segna un passaggio importante nel rapporto tra farmacie e servizi sanitari locali.

La giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Accordo integrativo regionale con Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale, che trasforma le farmacie della regione in veri e propri centri polifunzionali di prossimità. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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