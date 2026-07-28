Francesco Andrei, giocatore del Bologna Rugby Club e membro dell’Accademia di Milano, è stato convocato per il Summer Festival Under 18. La sua famiglia ha commentato con orgoglio il riconoscimento, sottolineando i sacrifici fatti e il cuore messo nel percorso sportivo. La convocazione rappresenta un risultato importante per il giovane atleta, che si prepara a partecipare alla manifestazione dedicata ai talenti emergenti nel rugby.

La prima maglia azzurra non si scorda mai. Francesco Andrei, giovane rugbista del Bologna Rugby Club e membro dell’Accademia di Milano, è stato convocato per il Summer Festival Under 18. Da domani al 2 agosto la nazionale italiana giovanile si ritroverà a Parma per poi far rotta a Stirling in Scozia, dove la comitiva azzurra rimarrà fino all’9 agosto per allenamenti e amichevoli con Galles e Scozia. Tra gli azzurri ci sarà, appunto il bolognese Andrei, alla sua prima chiamata in nazionale e che vestirà l’azzurro che mamma Ester Balassini, ex martellista e ora consigliere federale Fidal, ha indossato tante volte tra cui anche 2 edizioni, Sydney e Atene, delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Andrei, azzurro come mamma Ester: "Sacrifici e cuore: orgogliosa di lui"

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