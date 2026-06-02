Milan Rangnick per te sarebbe perfetto Io in rossonero? Andrei anche senza di lui

Il capitano del Werder Brema, appena convocato per il Mondiale, ha dichiarato di non aver discusso con il tecnico del club tedesco riguardo a una possibile proposta di un fondo di investimento. Ha anche espresso il desiderio che il tecnico rimanga ad allenare la nazionale austriaca. La conversazione si è concentrata esclusivamente sulla competizione internazionale, senza menzionare eventuali trattative con altri club o società.

La più grande occasione della carriera. Forse della vita. L'Austria torna ai Mondiali 28 anni dopo l'ultima volta (nel 1998 si ritrovò nel girone con l'Italia) e lo fa con Ralf Rangnick in panchina. "Non penso sia un caso - spiega alla Gazzetta Marco Friedl, capitano del Werder Brema e membro della rosa austriaca -. Rangnick ha alzato notevolmente il livello del nostro calcio. Lo ha fatto come ct e prima ancora come referente del mondo Red Bull a Salisburgo. Ha migliorato tutte le squadre nelle quali ha lavorato, ma ha sempre alzato il livello anche dei club. Per noi è stato fondamentale, il pezzo mancante per fare il salto di qualità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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