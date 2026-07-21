Leandro Paredes, centrocampista dell’Argentina, non si è scusato dopo la rissa conclusiva del Mondiale, affermando di aver riportato in alto la bandiera della squadra. Durante l’episodio, ha avuto uno scontro fisico con due giocatori della Spagna. La madre di Paredes si è detta orgogliosa di lui e visibilmente commossa. La FIFA ha avviato un’indagine sull’accaduto.

Tra le scene più discusse e più brutte dell’ultimo Mondiale c’è senza dubbio la rissa finale che ha coinvolto Leandro Paredes, centrocampista dell’Argentina, contro Gavi e Pedri, giocatori della Spagna. Il tutto è scoppiato a fine partita, dopo il trionfo della Roja per 1-0 con gol di Ferran Torres. Il centrocampista ha ricevuto diverse critiche e insulti negli ultimi giorni, ma continua a ignorare tutto e tutti, al punto che nel suo ultimo post Instagram, il primo dopo il Mondiale, non c’è alcun accenno a quanto accaduto a fine partita: “Oggi scrivo con gran dolore nell’anima per non essere riuscito a dare al nostro paese la gioia che merita tanto, ma il mio cuore scoppia di orgoglio per aver dato tutto quello che avevamo e per aver portato ancora una volta in alto la nostra bandiera “, ha scritto Leandro Paredes. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paredes non si scusa dopo la rissa: “Riportata in alto la nostra bandiera”. La mamma in lacrime: “Orgogliosa di lui”. Intanto la Fifa indaga

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