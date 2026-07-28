Ancona Servizi nel mirino Comprato campo da padel per oltre 45mila euro | Ma poi lo affitteremo

Ancona Servizi, società controllata dal Comune, ha acquistato un campo da padel per oltre 45mila euro. L’obiettivo dichiarato è di affittarlo in futuro. La notizia è stata confermata dall’assessore agli impianti sportivi e delegato alla società in house, che aveva anticipato l’acquisto circa una settimana fa. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sui piani specifici per la gestione dell’impianto.

Ancona Servizi (ex Mobilità&Parcheggi), società controllata al 100% dal Comune, ha acquistato un campo da padel che adesso vorrebbe affittare. È stato l’assessore agli impianti sportivi e con delega anche alla società in house, Daniele Berardinelli, a confermare l’indiscrezione pubblicata una decina di giorni fa dal Carlino. Lo stesso Berardinelli ha addirittura ritoccato al rialzo la stima, a dire il vero prudente, che avevamo fatto noi al tempo: "Abbiamo speso 45mila euro (a cui aggiungere l’Iva, ndr), ma la spesa, o meglio l’investimento porterà benefici futuri al turismo – ha risposto Berardinelli all’interrogazione di Mirella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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