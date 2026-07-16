Una giovane donna ha acquistato il suo abito da sposa su Vinted per circa 17 euro, risparmiando una somma significativa rispetto ai prezzi tradizionali. La scelta è stata fatta per evitare che gli invitati notassero che l'abito era usato. La vendita su piattaforme di seconda mano permette di trovare vestiti di seconda mano a costi molto più bassi rispetto alle boutique specializzate. La sua esperienza è diventata un esempio di come si può risparmiare sui costi del matrimonio optando per acquisti online di capi usati.

Quando si pensa al giorno del matrimonio, spesso si immagina un abito da sogno dal prezzo elevato, scelto in una boutique specializzata. Per Tyler Griffith, 24 anni, le cose sono andate diversamente: la giovane di Manchester ha trovato il suo vestito da sposa su Vinted e ha speso la modica cifra di appena 15 sterline, circa 17 euro. Una scelta dettata soprattutto dal desiderio di contenere le spese, ma che si è rivelata una vera sorpresa. Secondo quanto riportato da il “Daily Mail”, il matrimonio celebrato lo scorso maggio ha avuto un costo complessivo di circa 1.700 sterline, una cifra che in molti casi può equivalere soltanto al prezzo di un abito nuziale acquistato in negozio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho comprato l’abito da sposa su Vinted a 17 euro, avevo paura che gli invitati si accorgessero che era usato ma è andata benissimo e ho risparmiato migliaia di euro”: la storia di Tyler Griffith

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«Ho comprato il mio abito da sposa su Vinted per 17 euro, nessuno degli invitati se ne è accorto»

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Si parla di: Ho comprato il mio abito da sposa su Vinted per 17 euro, nessuno degli invitati se ne è accorto. La storia Tyler e del suo matrimonio...

Ho comprato l’abito da sposa su Vinted a 17 euro, avevo paura che gli invitati si accorgessero che era usato ma è andata benissimo e ho risparmiato migliaia di euro ...Tyler, 24 anni, ha trovato il suo abito da sposa su Vinted a 15 sterline: matrimonio da sogno con soli 1.700 sterline totali ... ilfattoquotidiano.it

Ho comprato il mio abito da sposa su Vinted per 17 euro, nessuno degli invitati se ne è accorto. Il matrimonio low cost di TylerAbiti da sposa da migliaia di euro? No grazie. Tyler Griffith, 24enne di Manchester, ha acquistato il suo su Vinted per sole 15 sterline (17.50 euro). Il matrimonio, avvenuto lo scorso maggio, ... ilmessaggero.it