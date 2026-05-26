La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato preventivamente oltre 800 mila euro a tre persone coinvolte in un presunto sistema di evasione fiscale. L’operazione riguarda una società del settore impiantistico e si basa su un decreto emesso dal tribunale locale. Il sequestro mira a bloccare i beni riconducibili alle persone indagate nell’ambito delle indagini in corso. I dettagli sul procedimento e le accuse non sono stati ancora resi pubblici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 800 mila euro nei confronti di tre persone ritenute coinvolte in un presunto sistema di evasione fiscale. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura aretusea, riguarda amministratori di diritto e di fatto di aziende operanti nel settore dell’impiantistica civile e industriale, attive sia in Italia che all’estero. Sequestrati conti correnti, immobili e quote societarie. L’attività investigativa, sviluppata dai... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Siracusa, sequestro da oltre 800 mila euro: nel mirino società del settore impiantistico

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