Due amministratori irpini sono stati nominati nei vertici regionali di ANCI Giovani. La nomina riguarda un rappresentante alla guida e un altro in posizione di rilievo all’interno dell’associazione. La scelta riguarda figure di spicco del territorio, che ora avranno un ruolo nelle decisioni a livello regionale. La nomina rafforza la presenza dell’Irpinia nelle strutture che si occupano di politiche per gli enti locali. La notizia si basa su comunicati ufficiali dell’associazione.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Irpinia rafforza la propria rappresentanza nei luoghi in cui si costruiscono le politiche per gli enti locali. Con la nomina di Anna D’Aliasi, vicesindaca del Comune di Avellino, a Vicepresidente Vicaria di ANCI Giovani Campania, e l’ingresso di Antonio Delle Grazie, vicesindaco di San Michele di Serino, nel Comitato di Indirizzo e Pianificazione, la provincia di Avellino assume un ruolo centrale nella nuova governance dell’associazione. Gli incarichi sono stati ufficializzati nel corso dell’insediamento dei nuovi organismi dirigenti, svoltosi ieri al Circolo Tennis di Napoli. Si tratta di un riconoscimento importante per un territorio che, troppo spesso, ha dovuto fare i conti con marginalità istituzionale e carenza di investimenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ANCI Giovani, riconoscimento per l’Irpinia: due amministratori nei vertici regionali

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