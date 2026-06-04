La Giunta regionale ha approvato il Programma GOL, confermando l'importanza di un metodo basato sul dialogo istituzionale e il confronto con i territori. La decisione è stata accolta positivamente da Anci Campania e Anci giovani, che sottolineano come questa modalità favorisca la costruzione di politiche pubbliche condivise e partecipate.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il provvedimento della Giunta regionale sul Programma GOL conferma un metodo che riteniamo fondamentale: costruire le politiche pubbliche attraverso il dialogo istituzionale, il confronto con i territori e la condivisione delle soluzioni. È la strada giusta: ascoltare le esigenze che arrivano dai Comuni, trasformarle in proposte e tradurle in atti concreti che producano risultati per i cittadini”. Lo dice il presidente di ANCI Campania, Francesco Morra. “Quando istituzioni regionali, autonomie locali e amministratori lavorano insieme si riescono a individuare risposte efficaci ai bisogni delle comunità. La proroga dei tirocini GOL rappresenta un esempio positivo di collaborazione e di attenzione verso il tema dell’inclusione sociale e delle politiche attive del lavoro”, conclude Morra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Anci Campania e Anci giovani: “Bene la Giunta Fico sul Programma GOL”

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