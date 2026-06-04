Picone chiama a raccolta gli amministratori | Insieme per rilanciare l’Irpinia

Da anteprima24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incontro pubblico con il candidato alla presidenza della provincia di Avellino si è svolto nella Sala Alvarez del Comune, coinvolgendo numerosi amministratori locali. Durante l’evento, il candidato ha invitato gli amministratori a collaborare per rilanciare la provincia. Non sono stati resi noti dettagli sui piani specifici o sui temi trattati durante la riunione. La partecipazione ha evidenziato un coinvolgimento attivo degli amministratori nel processo di candidatura.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Sala Alvarez del Comune ha ospitato un nutrito gruppo di amministratori locali in occasione dell’incontro pubblico con Fausto Picone, candidato alla P residenza della Provincia di Avellino. Un confronto autentico, lontano dalle logiche delle “stanze chiuse”, che ha visto la fascia tricolore di casa, Vincenzo Biancardi, accogliere i numerosi rappresentanti istituzionali del Mandamento Baianese. Al tavolo dei relatori sono intervenuti, tra gli altri, il primo cittadino di Baiano, Enrico Montanaro, e quello di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano, entrambi concordi sulla necessità di avviare un nuovo corso per l’ente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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