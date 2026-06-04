Picone chiama a raccolta gli amministratori | Insieme per rilanciare l’Irpinia

Notizia in breve

Un incontro pubblico con il candidato alla presidenza della provincia di Avellino si è svolto nella Sala Alvarez del Comune, coinvolgendo numerosi amministratori locali. Durante l’evento, il candidato ha invitato gli amministratori a collaborare per rilanciare la provincia. Non sono stati resi noti dettagli sui piani specifici o sui temi trattati durante la riunione. La partecipazione ha evidenziato un coinvolgimento attivo degli amministratori nel processo di candidatura.