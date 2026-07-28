Il tecnico del Milan ha dichiarato che il suo arrivo al club è stato possibile anche grazie agli errori commessi in passato al Manchester United. Parlando in conferenza stampa in Australia, ha toccato anche il tema di Leao e altri argomenti legati alla tournée estiva del team. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui progetti futuri o sulle strategie della squadra.

Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa dall’Australia, dov’è il club rossonero per la tournée estiva. Capitolo Leao e non solo. “ Per me la squadra è la cosa più importante. Parlerò con Rafael, con Ramos, con Saelemaekers, con tutti i giocatori che tornano dal Mondiale per spiegare cosa faremo. Sanno già cosa significa giocare in un club come il nostro. So che ci sono molte voci su alcuni dei nostri giocatori, ma restano dei nostri fino a quando non cambia nulla. L’obiettivo è preparare la squadra per la prima partita, e su questo ci concentriamo. Tutti si alleneranno e lotteranno per un posto in squadra, questo è certo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Amorim: “Sono al Milan anche grazie ai miei errori al Manchester United”

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Amorim nuovo allenatore del Milan: siamo su scherzi a parte!

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