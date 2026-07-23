Walter Sabatini ha commentato l’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, affermando che al Manchester United hanno fallito tutti gli allenatori precedenti. L’ex direttore sportivo ha definito la scelta del club rossonero come una scommessa che il Milan può vincere, sottolineando le caratteristiche del calcio proposto dal tecnico portoghese. Sabatini ha sostenuto la validità della decisione, senza esprimere giudizi su altri aspetti.

Nel suo intervento ai microfoni di 'TMW Radio', Walter Sabatini si è espresso sul recente approdo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. L'ex direttore sportivo ha promosso la scelta del club rossonero, elogiando le caratteristiche del calcio proposto dal tecnico portoghese e giustificando il fallimento al Manchester United. Milan, le parole di Walter Sabatini su Amorim. "A Manchester hanno fallito tutti. Lui è giovane, propone un bel calcio e la sua scelta comporta qualche rischio. Ma nel calcio, se non rischi, tanto vale lasciar perdere. Alla fine è una scommessa che il Milan potrebbe pure vincere". "A Manchester hanno fallito tutti", è davvero così?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Walter Sabatini: "Amorim? Al Manchester United hanno fallito tutti. È una scommessa che il Milan può vincere"

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