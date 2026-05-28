Rafael Leao si sta preparando a lasciare il Milan e potrebbe trasferirsi al Manchester United nella prossima stagione. L’attaccante portoghese è vicino a un addio, con il club che sembra orientato a cederlo per ottenere liquidità. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma le trattative sono in corso e il trasferimento appare sempre più probabile. La decisione dovrebbe essere comunicata a breve, mentre il club milanese valuta le offerte ricevute.

Rafael Leao è pronto a dire addio al Milan in vista della prossima stagione con l’attaccante portoghese che, con ogni probabilità, sarà ceduto per permettere al club meneghino di fare cassa. Leao vicino al Manchester United (Ansa Foto) – calciomercato.it La mancata qualificazione alla prossima Champions League porterà il Milan a cedere alcuni pezzi pregiati della propria rosa e, tra questi, sembra esserci Rafael Leao con l’attaccante portoghese che ha confessato di essere un fan del Manchester United. I Red Devils, si sa, seguono da tempo l’attaccante portoghese del Milan che a breve sarà impegnato con la nazionale del Portogallo nel mondiale in Canada, Stati Uniti e Messico: “ Seguo molto la Premier League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Leao-Manchester United, ora c’è anche l’annuncio: addio vicino al Milan

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