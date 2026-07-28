Gli antagonisti hanno un solo pregio, se così si può definire: quello della chiarezza. A differenza dei loro quasi amici della sinistra istituzionale, gli attivisti non si nascondono dietro la pelosa condanna della violenza. Anzi, rilanciano e promettono altre battaglie e, dunque, altri scontri. «Questa lotta è ancora giovane e vogliamo opporci a questa opera che ci toglie spazi risorse», hanno dichiarato alcuni attivisti ieri durante il surreale punto stampa indetto a Venaus, uno dei paesi in cui i No Tav sono più radicati. «Si è parlato di violenza, ma la violenza è quella che noi da trent’anni subiamo con la militarizzazione che anche oggi viene riproposta con i blocchi di questa mattina per uscire da Venaus». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Altro che infiltrati, i no Tav rivendicano la guerriglia (dietro gli antagonisti c’è Askatasuna)

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No Tav, fermati 4 antagonisti stranieri, questore di Torino Gambino: "Val di Susa non diventi laboratorio Ue di guerriglia"Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati dalla polizia dopo i disordini del 25 luglio al cantiere della Torino-Lione.

Argomenti più discussi: Parla uno dei poliziotti feriti: Da Lepore nessuna solidarietà; La Polizia attribuisce a una minoranza radicale il lancio di pietre e bastoni contro agenti nella protesta di Palma; Safe House – Non fidarti di nessuno: la spiegazione del finale del film; Angelo Bonelli e i No Tav: La destra la smetta, quei 60 ragazzi.... Un clamoroso scivolone | Libero Quotidiano.it.

ALTRO CHE INFILTRATI, I NO TAV RIVENDICATO LA GUERRIGLIA E ANNUNCIANO ALTRE VIOLENZE 'Nessuna presa di distanza, la devastazione I'abbiamo subita noi. Gli stretti legami con il centro sociale Askatasuna. @LaVeritaWeb x.com

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