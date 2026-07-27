No Tav fermati 4 antagonisti stranieri questore di Torino Gambino | Val di Susa non diventi laboratorio Ue di guerriglia

Notizia in breve

Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati dalla polizia dopo i disordini del 25 luglio al cantiere della Torino-Lione. Il questore di Torino ha dichiarato che la Val di Susa non deve diventare un laboratorio di guerriglia dell’Unione Europea. Durante gli scontri sono stati feriti 126 agenti, i danni sono stati stimati in circa un milione di euro e sono state identificate centinaia di persone coinvolte.