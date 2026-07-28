altopascio sale sul podio campionati italiani di pattinaggio

Notizia in breve

Altopascio è salita sul podio ai campionati italiani di pattinaggio. Per il terzo anno consecutivo, una pattinatrice locale ha ottenuto il titolo di vicecampionessa italiana di speed slalom nella categoria allievi femminile. La competizione si è svolta recentemente, con la atleta che ha superato le altre concorrenti nelle prove di velocità e precisione. La vittoria rappresenta un risultato importante per la società sportiva di riferimento e per la città stessa.