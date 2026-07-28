Altopascio sale sul podio Campionati italiani di pattinaggio
Altopascio è salita sul podio ai campionati italiani di pattinaggio. Per il terzo anno consecutivo, una pattinatrice locale ha ottenuto il titolo di vicecampionessa italiana di speed slalom nella categoria allievi femminile. La competizione si è svolta recentemente, con la atleta che ha superato le altre concorrenti nelle prove di velocità e precisione. La vittoria rappresenta un risultato importante per la società sportiva di riferimento e per la città stessa.
ALTOPASCIO Per il terzo anno consecutivo Isabel Grossi si fa strada nel pattinaggio e conquista il titolo di vicecampionessa italiana di speed slalom, nella categoria allievi femminile. La portacolori dell’ASD Byz Skating di Altopascio ha ottenuto il secondo posto ai Campionati italiani di Inline Freestyle, disputati a Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini di Roma. La manifestazione, organizzata in collaborazione con Skate Italia, ha richiamato circa 600 atleti da tutta Italia, impegnati nelle diverse specialità dell’inline freestyle. Lo speed slalom, disciplina che mette alla prova velocità, precisione e controllo, si conferma il terreno d’elezione per la giovane pattinatrice: Isabel Grossi ha bissato la medaglia d’argento, salendo per la terza volta consecutiva sul secondo gradino del podio nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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