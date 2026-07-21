Una giovane amazzone aretina ha ottenuto una medaglia d’argento ai campionati italiani di Stile, svoltisi nel fine settimana all’Arezzo Equestrian Centre. In sella a Dhea Firtslady, la concorrente si è piazzata sul podio tricolore. La competizione si è svolta nel contesto di un evento che ha visto partecipanti da diverse regioni. La piazza d’onore rappresenta un risultato di rilievo per l’atleta, che si è distinta tra numerosi concorrenti.

AREZZO Buon risultato per una giovane amazzone aretina ai campionati italiani che si sono tenuti nel week end all’Arezzo Equestrian Centre. Viola Sorrentino (nella foto) in sella a Dhea Firtslady ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati italiani di stile 2026. Questa giovane e promettente amazzone 15 anni e fa da tempo coppia con Dhea Firstlady di 7anni. Un binomio giovane ed agguerrito che sta ottenendo buoni risultati e si sta togliendo tante soddisfazioni nelle gare di salto ostacoli. Viola Sorrentino si allena nel centro equitazione La Giunchiglia con Eleonora Gargini, sotto la supervisione del tecnico nazionale e consigliere Fise Gualtiero Bedini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Equitazione: argento ai campionati italiani di Stile. Viola Sorrentino al top. È sul podio tricolore

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