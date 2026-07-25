Manrique Larduet ha vinto il titolo nel concorso generale ai Campionati Italiani di ginnastica artistica a Meda, con un punteggio totale di 82. Sul podio sono saliti anche altri atleti, tra cui uno che ha ottenuto la medaglia d’argento e un altro la medaglia di bronzo. Durante la competizione, si sono distinti anche atleti che hanno eseguito esercizi di grande precisione, come il cavallo con maniglie.

Manrique Larduet si è laureato Campione d’Italia nel concorso generale individuale di ginnastica artistica, imponendosi a Meda (in provincia di Monza e Brianza) con il punteggio complessivo di 82.900. Il 30enne di origini cubane, già argento nell’all-around ai Mondiali 2015, ha difeso il tricolore conquistato lo scorso anno: non possiede la cittadinanza italiana e dunque non potrà rappresentare la nostra Nazionale agli imminenti Europei di Zagabria (20-23 agosto), ma può partecipare ai Campionati Assoluti perché residente nel Bel Paese ed è tesserato per il Gymnastic Romagna Team. Larduet ha fatto la differenza grazie a due picchi notevoli (14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, Manrique Larduet vince l’all-around ai Campionati Italiani. Brugnami sul podio, grande Targhetta al cavallo

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