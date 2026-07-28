In Cisgiordania, si registra un aumento della violenza dei coloni, secondo un’organizzazione non governativa. Le aggressioni si concentrano sui villaggi rurali, in particolare nella zona di Masafer Yatta, a sud di Hebron. Testimoni riferiscono di attacchi frequenti e di tentativi di espansione territoriale. La situazione crea tensione e paura tra la popolazione locale, che vive in un’area soggetta a frequenti scontri e pressioni.

Roma, 28 luglio 2026 – Il buio nelle colline che circondano At-Tuwani, uno dei villaggi rurali più popolosi del Masafer Yatta, a sud di Hebron, non porta riposo, ma attesa e terrore. Quando il silenzio della notte si spezza, sono quasi sempre urla. È quello che è successo poche settimane fa ad At-Tuwani, quando una quarantina di coloni mascherati e armati, provenienti dall’avamposto estremista di Havat Ma’on, sono scesi sul villaggio muniti di bastoni, pietre e taniche di benzina. "Eravamo fuori casa, tranquilli", racconta Mohammad Hesham Huraini (Hammoudi). "All’improvviso abbiamo sentito le voci delle mie sorelle che urlavano terrorizzate. I coloni avevano iniziato a lanciare pietre e a versare benzina sulla nostra macchina, sulla mia casa, per poi darle fuoco". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alta tensione in Cisgiordania, l’Ong: cresce la violenza dei coloni. “Vogliono prendersi tutto il territorio”

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