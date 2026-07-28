Alta tensione in Cisgiordania l’Ong | cresce la violenza dei coloni Vogliono prendersi tutto il territorio
In Cisgiordania, si registra un aumento della violenza dei coloni, secondo un’organizzazione non governativa. Le aggressioni si concentrano sui villaggi rurali, in particolare nella zona di Masafer Yatta, a sud di Hebron. Testimoni riferiscono di attacchi frequenti e di tentativi di espansione territoriale. La situazione crea tensione e paura tra la popolazione locale, che vive in un’area soggetta a frequenti scontri e pressioni.
Roma, 28 luglio 2026 – Il buio nelle colline che circondano At-Tuwani, uno dei villaggi rurali più popolosi del Masafer Yatta, a sud di Hebron, non porta riposo, ma attesa e terrore. Quando il silenzio della notte si spezza, sono quasi sempre urla. È quello che è successo poche settimane fa ad At-Tuwani, quando una quarantina di coloni mascherati e armati, provenienti dall’avamposto estremista di Havat Ma’on, sono scesi sul villaggio muniti di bastoni, pietre e taniche di benzina. "Eravamo fuori casa, tranquilli", racconta Mohammad Hesham Huraini (Hammoudi). "All’improvviso abbiamo sentito le voci delle mie sorelle che urlavano terrorizzate. I coloni avevano iniziato a lanciare pietre e a versare benzina sulla nostra macchina, sulla mia casa, per poi darle fuoco". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Alta tensione in Cisgiordania, raid Idf e operazioni violente dei coloniNella Cisgiordania si registrano intensi scontri tra forze israeliane e gruppi di coloni, con operazioni militari nella zona di Nablus.
Alta tensione in Cisgiordania, raid dell'Idf e operazioni violente dei coloniIn Cisgiordania, l'area di Nablus è stata oggetto di operazioni militari e violenze da parte di gruppi di coloni.
Temi più discussi: Alta tensione in Cisgiordania, raid Idf e operazioni violente dei coloni; Medio Oriente: saltano gli accordi, raid in Libano e violenze in Cisgiordania. Alta tensione anche a Gaza; Violenze in Cisgiordania. Israele: insediamenti e confische; Alta tensione in Cisgiordania, l’Ong: cresce la violenza dei coloni. Vogliono prendersi tutto il territorio.
Alta tensione in Cisgiordania, l’Ong: cresce la violenza dei coloni. Vogliono prendersi tutto il territorioRoma, 28 luglio 2026 – Il buio nelle colline che circondano At-Tuwani, uno dei villaggi rurali più popolosi del Masafer Yatta, a sud di Hebron, non porta riposo, ma attesa e terrore. Quando il silenzi ... quotidiano.net
Teheran apre ai colloqui tramite il Pakistan, i mercati scommettono sulla tregua. Domani l'incontro chiave Trump-Netanyahu, ma resta alta la tensione in Cisgiordania x.com
Medio Oriente: saltano gli accordi, raid in Libano e violenze in Cisgiordania. Alta tensione anche a Gaza Link nei commenti facebook
Raid sull’Iran e attacchi nel Mar Rosso: Trump minaccia offensiva, alta tensione anche in CisgiordaniaIl conflitto nel Golfo Persico si estende al Mar Rosso, mentre gli attacchi proseguono sul territorio iraniano e cresce il rischio di un coinvolgimento sempre ... pupia.tv