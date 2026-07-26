Nella Cisgiordania si registrano intensi scontri tra forze israeliane e gruppi di coloni, con operazioni militari nella zona di Nablus. Le autorità israeliane hanno condotto raid nell’area, mentre gruppi di coloni hanno svolto azioni violente. La situazione rimane critica, con un aumento delle tensioni e delle operazioni militari nella regione. La zona di Nablus è quella più coinvolta negli scontri delle ultime ore.

Roberto Paglialonga - Città del Vaticano Sono giorni di alta tensione in Cisgiordania. Ancora una volta. L'area di Nablus è quella che risulta più colpita. Le forze israeliane stanno infatti conducendo in queste ore raid pesanti, con incursioni militari e arresti. A riferirlo in particolare l'emittente qatariota Al Jazeera, aggiungendo di avere ricevuto segnalazioni anche dalle zone di Rafidia e Huwara, e riportando video pubblicati sui social in cui è possibile vedere aggressioni ai danni di persone, civili e pure paramedici. Incendiata una moschea e decine di arresti A sud di Nablus, secondo i media locali, coloni israeliani hanno incendiato la moschea di al-Rahma nella città di Qusra, mentre l'Idf ha arrestato 80 palestinesi in operazioni condotte su tutto il territorio palestinese. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Alta tensione in Cisgiordania, raid Idf e operazioni violente dei coloni

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