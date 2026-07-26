In Cisgiordania, l'area di Nablus è stata oggetto di operazioni militari e violenze da parte di gruppi di coloni. I raid dell'esercito israeliano si sono susseguiti in diverse zone, portando a scontri con i residenti locali. La situazione rimane critica nella regione, con aumenti di tensione e episodi di violenza.

Roberto Paglialonga - Città del Vaticano Sono giorni di alta tensione in Cisgiordania. Ancora una volta. L'area di Nablus è quella che risulta più colpita. Le forze israeliane stanno infatti conducendo in queste ore raid pesanti, con incursioni militari e arresti. A riferirlo in particolare l'emittente qatariota Al Jazeera, aggiungendo di avere ricevuto segnalazioni anche dalle zone di Rafidia e Huwara, e riportando video pubblicati sui social in cui è possibile vedere aggressioni ai danni di persone, civili e pure paramedici. Incendiata una moschea e decine di arresti A sud di Nablus, secondo i media locali, coloni israeliani hanno incendiato la moschea di al-Rahma nella città di Qusra, mentre l'Idf ha arrestato 80 palestinesi in operazioni condotte su tutto il territorio palestinese. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Alta tensione in Cisgiordania, raid dell'Idf e operazioni violente dei coloni

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