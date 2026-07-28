Due coppie hanno celebrato nozze senza testimoni, con l’intervento delle addette alla biglietteria per facilitare le cerimonie. Una coppia si è incontrata 15 anni fa e ha deciso di sposarsi, mentre un’altra coppia proveniente dal Regno Unito ha partecipato con entusiasmo. Sono stati registrati altri matrimoni con modalità simili, senza la presenza di testimoni ufficiali. La partecipazione di persone arrivate da fuori ha caratterizzato le celebrazioni di questa giornata.

Benedetta e Cristiano si sono incontrati per l’ultimo dell’anno di 15 anni fa e non si sono più lasciati. E poi Robert ed Amy, arrivati dal Regno Unito con un bagaglio pieno di emozioni e poi tanti, tanti altri. Non importa da dove arrivino, in comune hanno tutti una destinazione del cuore: Certaldo. Tra le tante storie che si sono incrociate in questa estate intensa di celebrazioni a Palazzo Pretorio, ce n’è una davvero particolare. Quella delle "nozze salvate in extremis": tanti chilometri macinati per un matrimonio che.rischiava di non celebrarsi. Il motivo? Il "sì" appeso a due firme, quelle dei testimoni che gli sposi - arrivati a Certaldo dalla Norvegia - si sono dimenticati di portare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alle nozze senza i testimoni. Salvati dalle addette alla biglietteria

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