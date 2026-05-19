Un incendio ha interessato un campo incolto nelle vicinanze di una scuola a Cagliari, provocando l’intervento delle maestre per mettere in sicurezza i bambini presenti. Le fiamme sono divampate in una zona aperta e non abitata, ma hanno destato preoccupazione tra genitori e residenti. Le insegnanti hanno condotto gli studenti in un’area sicura, evitando che si verificassero incidenti o intossicazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di paura nel primo pomeriggio in una scuola elementare di Cagliari, dove un incendio divampato tra le sterpaglie adiacenti all'edificio scolastico ha reso necessario l'allontanamento degli alunni. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 14 in un'area incolta attorno alla scuola e il fumo ha rapidamente raggiunto il cortile e alcune aule esposte verso il rogo. Di fronte alla situazione, il personale scolastico ha trasferito i bambini in una zona sicura distante dall'incendio, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto e spento le fiamme evitando che il rogo si propagasse ulteriormente verso l'istituto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, fuoco in un campo vicino alla scuola: bambini salvati dalle maestre

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