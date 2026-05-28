Matrimonio segreto per Gerry Scotti | Senza neanche i testimoni scelti quasi a caso senza figli parenti amici le nozze con la compagna Gabriella Perino

Gerry Scotti si è sposato in segreto con la compagna Gabriella Perino, con cui è insieme dal 2011. Le nozze sono state celebrate senza testimoni, scelti quasi a caso, e senza presenza di figli, parenti o amici. La cerimonia non è stata pubblicizzata e si è svolta in modo riservato. La notizia è stata resa nota dal settimanale “Gente”.

Un matrimonio segreto per Gerry Scotti. Il settimanale "Gente" svela a sorpresa che l'amatissimo conduttore de "La Ruota della Fortuna", volto di punta del Biscione, ha pronunciato il fatidico sì convolando a nozze con la compagna Gabriella Perino, architetta a cui è legata dal 2011. Le nozze però non sarebbero avvenute nei giorni scorsi ma un anno e mezzo fa, una notizia mai comunicata puntando sulla riservatezza, senza nessuna ostentazione o voglia di visibilità. "Si sono sposati in Comune, a Milano, senza neanche i testimoni, scelti quasi a caso, senza figli, parenti, amici, solo loro due. Non hanno fatto ricevimento, men che meno... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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