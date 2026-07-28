A Torino, presso le Molinette, è stato eseguito un intervento inedito al mondo che ha permesso a una donna cieca da cinque anni di riacquistare la vista. Dopo l’operazione, la paziente ha iniziato a percepire la luce, le immagini in bianco e nero e, a circa tre settimane, anche i colori. La tecnica utilizzata non è applicabile a tutti i pazienti e rappresenta un progresso nel campo della chirurgia oculistica.

D opo oltre cinque anni trascorsi nel buio, una donna di 67 anni ha ricominciato a vedere. Prima la luce, poi le immagini in bianco e nero e, a quasi tre settimane dall’intervento, anche i colori. È il risultato di un’ operazione mai eseguita prima al mondo, realizzata all’ ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino: un autotrapianto completo di strutture oculari da un occhio all’altro della stessa paziente. L’intervento ha permesso di utilizzare i tessuti rimasti sani in un occhio ormai incapace di vedere per ricostruire l’altro, ancora collegato al cervello ma gravemente danneggiato. Un risultato che potrebbe aprire nuove prospettive nella chirurgia ricostruttiva dell’occhio, soprattutto per alcuni pazienti con traumi oculari molto complessi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Alle Molinette di Torino un intervento mai eseguito prima al mondo ha restituito la vista a una donna cieca da cinque anni. Ecco come funziona la nuova tecnica e perché non è applicabile a tutti i pazienti

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Torino, incredibile intervento al colon eseguito su un paziente oncologico sveglio ma sotto ipnosi

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