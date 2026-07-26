Una donna cieca da oltre cinque anni ha riacquistato la vista grazie a un autotrapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della macula effettuato per la prima volta al mondo. L’intervento è stato eseguito presso l’ospedale Molinette di Torino e ha coinvolto il trasferimento di tessuto dall’occhio destro a quello sinistro della stessa paziente. È il primo caso di autotrapianto totale di questa natura, senza precedenti documentati nella letteratura medica.

Un risultato destinato a entrare nella storia della medicina arriva dall’ ospedale Molinette di Torino, dove è stato realizzato il primo autotrapianto completo al mondo del segmento anteriore dell’occhio e della parte centrale della retina (macula) da un occhio all’altro della stessa paziente. L’intervento, eseguito dall’équipe della Clinica Oculistica universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino, ha permesso a una donna di 67 anni di recuperare la vista dopo oltre cinque anni di cecità. L’operazione rappresenta un traguardo senza precedenti a livello internazionale e apre nuove prospettive terapeutiche per pazienti affetti da gravi lesioni oculari considerate finora irreversibili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Era cieca da oltre cinque anni: il trapianto mai tentato prima al mondo le restituisce la vista

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Reale Geisterfallen - Die Dokumentation (Der Segelohrenbob Film)

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