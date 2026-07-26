Torino | Elena 67 anni autotrapianto di retina e porzione anteriore dell' occhio per ridarle la vista a 5 anni da un incidente L' intervento eseguito per la prima volta al mondo

Da vanityfair.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 67enne ha ricevuto il primo autotrapianto al mondo di retina e porzione anteriore dell'occhio, eseguito a Torino. L’intervento è stato realizzato per ripristinare la vista, dopo che a cinque anni aveva subito un incidente che aveva compromesso la funzionalità visiva. L’operazione ha coinvolto la rimozione e la reintegrazione di tessuti oculari, segnando un record nella chirurgia oculistica. La paziente ha visto miglioramenti immediati e il team medico ha confermato la sua riuscita.

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Una nuova prospettiva nella chirurgia oculistica «Si tratta del primo intervento al mondo di autotrapianto della retina e del segmento anteriore dell'occhio. Un risultato che apre una prospettiva completamente nuova nella chirurgia oculistica e nella gestione di pazienti che fino a oggi non avevano alcuna possibilità terapeutica», ha spiegato il professor Reibaldi. La storia clinica della paziente sembrava infatti non lasciare spazio a soluzioni. Un grave incidente stradale le aveva provocato una lesione irreversibile del nervo ottico dell'occhio sinistro: la vista era definitivamente perduta perché il segnale luminoso non poteva più raggiungere il cervello, pur in presenza di strutture oculari rimaste integre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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