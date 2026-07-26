Torino | Elena 67 anni autotrapianto di retina e porzione anteriore dell' occhio per ridarle la vista a 5 anni da un incidente L' intervento eseguito per la prima volta al mondo

Notizia in breve

A 67enne ha ricevuto il primo autotrapianto al mondo di retina e porzione anteriore dell'occhio, eseguito a Torino. L’intervento è stato realizzato per ripristinare la vista, dopo che a cinque anni aveva subito un incidente che aveva compromesso la funzionalità visiva. L’operazione ha coinvolto la rimozione e la reintegrazione di tessuti oculari, segnando un record nella chirurgia oculistica. La paziente ha visto miglioramenti immediati e il team medico ha confermato la sua riuscita.