Alle cliniche private nuovi fondi ai lavoratori nessun contratto | gap salariale di 500 euro con chi lavora nel pubblico

Il divario salariale tra infermieri del settore pubblico e privato è di 500 euro al mese. La differenza deriva principalmente dal mancato rinnovo contrattuale nel pubblico, con tre aggiornamenti dal 2020. Nel settore privato, invece, sono stati destinati nuovi fondi, ma i lavoratori pubblici non hanno beneficiato di aumenti salariali recenti. La questione riguarda esclusivamente le retribuzioni, senza coinvolgere altri aspetti contrattuali o di trattamento lavorativo.

Il gap salariale tra un infermiere che lavora nel pubblico e uno che lavora nel privato è di 500 euro mensili. Tale squilibrio è dovuto soprattutto al pluriennale mancato rinnovo del contratto (dal 2020 nella sanità pubblica il contratto è stato rinnovato 3 volte). È la prima immagine che si apre quando si guarda al sistema della sanità privata, che in provincia di Bergamo interessa oltre 4.000 lavoratori (300mila a livello nazionale) che, da 8 anni nelle strutture ospedaliere e da 14 anni nelle RSA e nei centri di riabilitazione, attendono il rinnovo contrattuale. Così, dopo l’ennesima dimostrazione che i sindacati del settore hanno... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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