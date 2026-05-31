In Umbria, la differenza tra il risparmio delle famiglie e la media nazionale continua ad aumentare, raggiungendo un divario di circa 500 euro. A Perugia, il livello di risparmio si mantiene più vicino alla media italiana, mentre a Terni il gap è più marcato. I dati evidenziano come le capacità di accantonamento varino significativamente tra le due città, contribuendo alla distanza complessiva della regione rispetto al resto del paese.

? Domande chiave Perché il risparmio umbro resta così lontano dalla media nazionale?. Come si differenzia la capacità di accantonamento tra Perugia e Terni?. Quali sono le conseguenze economiche di questo divario per il territorio?. Come possono le famiglie trasformare il poco margine in investimenti futuri?.? In Breve Perugia risparmia 1.437,28 euro pro capite contro i 1.361,50 di Terni.. Terni registra una propensione al risparmio del 6,59% superando il 6,21% di Perugia.. La propensione umbra al 6,30% resta sotto il 7,63% della Toscana e 7,14% del Lazio.. Giorgio Mencaroni evidenzia il rischio che il basso risparmio freni investimenti e formazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Risparmio in Umbria: il divario con l’Italia cresce, gap di 500 euro

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