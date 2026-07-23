Contratto dirigenti scolastici ok definitivo | +230 euro al mese e arretrati fino a 5.800 euro Valditara | Tuteliamo i salari di chi lavora nella scuola

Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il contratto collettivo per i dirigenti scolastici del settore istruzione e ricerca, valido per il triennio 2022-2024. La firma prevede un aumento di 230 euro al mese e arretrati fino a 5.800 euro. Il ministro ha dichiarato che l’accordo serve a tutelare i salari dei lavoratori del settore. La trattativa, durata diversi anni, si è conclusa con questa approvazione.