Contratto dirigenti scolastici ok definitivo | +230 euro al mese e arretrati fino a 5.800 euro Valditara | Tuteliamo i salari di chi lavora nella scuola
Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il contratto collettivo per i dirigenti scolastici del settore istruzione e ricerca, valido per il triennio 2022-2024. La firma prevede un aumento di 230 euro al mese e arretrati fino a 5.800 euro. Il ministro ha dichiarato che l’accordo serve a tutelare i salari dei lavoratori del settore. La trattativa, durata diversi anni, si è conclusa con questa approvazione.
Dopo anni di attese e trattative arenate, il contratto dei dirigenti scolastici entra nella fase decisiva. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Area Istruzione e Ricerca, triennio 2022-2024, sezione dedicata agli circa 8.000 presidi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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