Alfa Romeo Spider compie 60 anni | la leggenda che conquistò Hollywood
Nel 1966, Alfa Romeo presenta al Salone di Ginevra la Spider 1600, un modello che diventerà un’icona. La vettura, nota come Alfa Romeo Spider, ha compiuto 60 anni. La Spider si distingue per il design e le prestazioni, contribuendo a consolidare il suo ruolo nel cinema hollywoodiano. La produzione del modello si è conclusa nel 1993, ma il suo stile rimane riconoscibile. La vettura ha lasciato un’impronta significativa nel settore automobilistico e nella cultura popolare.
È il 1966, al Salone Auto di Ginevra, Alfa Romeo si prepara a rivoluzionare l’iconografia automobilistica con il lancio della Spider 1600. Erede della Giulietta Spider, la nuova autovettura disegnata da Pininfarina venne soprannominata “Duetto” a seguito di un concorso tra i concessionari, ma l’omonimia con un marchio di biscotti rese impossibile l’uso ufficiale del nuovo nome, che comunque entrò nel linguaggio comune. E se la Giulietta Spider aveva conquistato Cinecittà, tanto da essere scelta da Fellini per La Dolce Vita e da Antonioni per L’eclisse, la nuova roadster raggiunge Hollywood. Per il suo lancio, infatti, la casa automobilistica organizza una crociera sulla turbonave italiana Raffaello da Genova a New York, con scalo a Cannes per il Festival del Cinema, con a bordo 1. 🔗 Leggi su Panorama.it
L' Alfa Romeo 1.3 Junior Spider Duetto compie 60 anni!!!
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