Alfa Romeo Spider compie 60 anni | la leggenda che conquistò Hollywood

Notizia in breve

Nel 1966, Alfa Romeo presenta al Salone di Ginevra la Spider 1600, un modello che diventerà un’icona. La vettura, nota come Alfa Romeo Spider, ha compiuto 60 anni. La Spider si distingue per il design e le prestazioni, contribuendo a consolidare il suo ruolo nel cinema hollywoodiano. La produzione del modello si è conclusa nel 1993, ma il suo stile rimane riconoscibile. La vettura ha lasciato un’impronta significativa nel settore automobilistico e nella cultura popolare.