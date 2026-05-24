? Punti chiave Come ha fatto un'auto sequestrata per omicidio a tornare in pista?. Quali modifiche hanno permesso al motore Busso di superare le BMW?. Perché il motore attuale eroga potenza già a soli 1.800 giri?. Come può una vettura del Gruppo A battere i modelli turbo moderni?.? In Breve Motore Busso da 3500 cm3 con 325 CV e 380 Nm a 1.800 giri.. Passaggio tecnico tra preparatori Imberti e Luigi Racing tra il 1982 e il 1985.. Pilota Ron Simons gestì la vettura con pistoni Cosworth e gestione Haltech.. Vittorie storiche ottenute a Zandvoort, Zolder, Spa, Monza, Magny-Cours e Nürburgring.. La leggendaria Alfa Romeo GTV6 di colore giallo, preparata dal team Luigi Racing, ha dominato il Campionato Internazionale Turismo tra il 1982 e il 1984, sconfiggendo rivali più potenti come le Jaguar XKJ e le BMW 635i della Divisione 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alfa Romeo GTV6: la leggenda gialla che dominò le BMW negli anni ’80

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