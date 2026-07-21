Il Museo Alfa Romeo di Arese compie 70 anni un tour tra esposizioni e documenti storici
Il Museo Alfa Romeo di Arese ha compiuto 70 anni. Fondato nel 1956 vicino allo stabilimento produttivo che sostituì il sito di Portello, il museo espone una collezione di auto e documenti storici. La struttura raccoglie oggetti e fotografie che raccontano lo sviluppo del marchio e le persone coinvolte nel suo percorso. Per l’occasione sono state organizzate esposizioni temporanee e si sono aperti archivi e documenti storici.
Un tuffo nella storia di Alfa Romeo. Fondato nel 1956 a fianco dello stabilimento produttivo che sostituì il Portello, il museo è una collezione unica che ripercorre la storia delle auto e delle persone che hanno reso grande il marchio milanese. Ci addentriamo nelle sale museo di Arese con l'eloquente guida del curatore Lorenzo Ardizio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Alfa Romeo Arese, il museo compie 50 anni! - 3 parte
Notizie e thread social correlati
Dalle Alfa Romeo alla Campagnola, i veicoli storici dell’Esercito alla 1000 Miglia – FOTODurante la 1000 Miglia sono stati presentati diversi veicoli storici dell’Esercito, tra cui una Fiat 508C 1100 mimetica, un’Alfa Romeo 6C 2500...
Sant’Antimo celebra il proprio concittadino Nicola Romeo, fondatore dell’Alfa Romeo, nel 150esimo anniversario della nascitaSant’Antimo ha ricordato il proprio concittadino Nicola Romeo, fondatore dell’Alfa Romeo, in occasione del 150° anniversario della nascita.
Temi più discussi: Alfa Romeo consolida la crescita nel primo semestre 2026; Alfa Romeo in viaggio con i Subsonica; Alfa Romeo e i Subsonica mettono l’acceleratore all’estate italiana; Alfa Romeo e Subsonica insieme per il tour Terre Rare 96-26.
A settembre ripartono gli eventi speciali del Museo Storico Alfa Romeo di Arese: domenica 6 settembre appuntamento con il Family Day, tra Sicurquiz, caccia al tesoro e attività per i più piccoli. Domenica 20 settembre, invece, spazio alla storia del design con l facebook
Riscopri una storia.? Quella di una tradizione sportiva che continua a ispirare.? #AlfaRomeo x.com
Alfa Romeo Facelift 2023 vs Ford Focus MK4.5 reddit
Museo Alfa Romeo, il 2026 celebra 50 anni tra storia e passioneAd Arese un 2026 speciale: il Museo Alfa Romeo compie 50 anni tra eventi e mostre. Il Museo Alfa Romeo si prepara a vivere un 2026 dal valore simbolico enorme: ricorrono infatti i 50 anni ... affaritaliani.it
Museo Alfa Romeo festeggia 50 anni: tutti gli eventi in programma nel 2026Il Museo Alfa Romeo vivrà un 2026 ricco di eventi e celebrazioni per festeggiare il 50° anniversario della sua inaugurazione avvenuta nel 1976. L’importante traguardo del mezzo secolo è l’occasione ... motorionline.com