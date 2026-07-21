il museo alfa romeo di arese compie 70 anni un tour tra esposizioni e documenti storici

Notizia in breve

Il Museo Alfa Romeo di Arese ha compiuto 70 anni. Fondato nel 1956 vicino allo stabilimento produttivo che sostituì il sito di Portello, il museo espone una collezione di auto e documenti storici. La struttura raccoglie oggetti e fotografie che raccontano lo sviluppo del marchio e le persone coinvolte nel suo percorso. Per l’occasione sono state organizzate esposizioni temporanee e si sono aperti archivi e documenti storici.