Alemanno incontra Nordio al Ministero | Serve una svolta nelle carceri

Il 28 luglio 2026, il ministro della Giustizia ha incontrato informalmente un ex sindaco presso il Ministero. La visita è avvenuta con la presenza di un legale e non sono stati rilasciati commenti pubblici sull'incontro. Tra i temi discussi, si parla di una possibile svolta nelle politiche carcerarie. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo ai contenuti affrontati o alle decisioni prese durante la riunione.

Roma, 28 luglio 2026 – Il guardasigilli Carlo Nordio ha ricevuto al ministero, in via informale, Gianni Alemanno, accompagnato dal legale, Edoardo Albertario. Diversi i temi affrontati durante il colloquio: la situazione delle carceri italiane, nell’ottica dell’esperienza dello stesso Alemanno; i benefici delle attività trattamentali per i detenuti; le criticità del sovraffollamento; la verifica del sistema di calcolo degli spazi nelle celle, suggerita da Alemanno e oggetto di studio da parte del Ministero. L’incontro – rende noto il ministero – si è svolto in un clima di attenta condivisione dei temi e reciproca soddisfazione. Alemanno esce da Rebibbia: “Ho fatto un anno e mezzo di carcere da innocente” Alemanno: “Ecco cosa gli ho chiesto”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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