Il sindaco ha incontrato il ministro della Giustizia e ha presentato tutte le criticità del sistema carcerario. Durante l’incontro, il ministro ha revocato il ricorso del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria contro il primo cittadino. Il sindaco ha ringraziato il ministro per aver concesso l’incontro in una sede ufficiale, sottolineando l’attenzione mostrata sulla questione. Nessun altro dettaglio sui contenuti specifici delle criticità o sulle decisioni prese.

“Ringrazio il ministroNordioper l’attenzione dimostratarevocando il ricorso del Dapcontro la mia persona e concedendomi questo incontro in una sede ufficiale“. CosìGianni Alemanno, in una nota, ha commentato un colloquio avuto con il Guardasigilli. Il faccia a faccia è avvenuto dopo che qualche giorno fa il titolare di via Arenula avevastoppatoil ricorso in Cassazione del Ministero della Giustiziacontro il tribunale di sorveglianza,il quale aveva ridotto di6 giornila pena scontata dall’ex sindaco di Roma, uscito dal carcere lo scorso 24 giugno. Nordio aveva inoltre invitato l’ex Ministro dell’agricoltura a via Arenula per uncolloquio.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alemanno incontra Nordio: ‘Presentate al ministro tutte le criticità del sistema carcerario’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alemanno lascia Rebibbia e attacca sul sistema carcerario: ‘Una vergogna per la Repubblica’L'ex sindaco di Roma ha lasciato il carcere di Rebibbia e ha criticato il sistema penitenziario, definendolo una vergogna per la Repubblica.

Nordio incontra Alemanno e apre il confronto sulle carceri: focus su sovraffollamento e riabilitazioneIl ministro della Giustizia ha incontrato un ex sindaco per discutere della situazione carceraria.

Nordio incontra Alemanno e apre il confronto sulle carceri: focus su sovraffollamento e riabilitazioneIl ministro della Giustizia Carlo Nordio ha ricevuto al ministero Gianni Alemanno per un confronto dedicato alla situazione delle carceri italiane, con ... thesocialpost.it

Nordio revoca il ricorso contro lo sconto di pena ad AlemannoIl ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto la revoca immediata del ricorso in Cassazione presentato contro la riduzione di sei giorni della pena concessa a Gianni Alemanno dal Tribunale di ... rainews.it