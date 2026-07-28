La Regione ha approvato l'utilizzo di tre alloggi di edilizia residenziale pubblica inattivi per l’accoglienza di donne vittime di violenza o in condizioni di vulnerabilità. Questi alloggi, attualmente vuoti, saranno destinati a supportare le donne che si trovano in situazioni di difficoltà. La decisione mira a offrire un alloggio temporaneo a chi ha bisogno di protezione immediata. La scelta riguarda esclusivamente unità abitative pubbliche non occupate.

Tre alloggi di edilizia residenziale pubblica, oggi inutilizzati, saranno destinati all'accoglienza di donne vittime di violenza o che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità. La Regione Lombardia ha approvato il progetto presentato dal Comune di Albano Sant'Alessandro, dando il via libera all'assegnazione degli appartamenti all'associazione di volontariato Il Giardino, impegnata nell'accoglienza abitativa e nel supporto alle donne. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. L'obiettivo è recuperare tre appartamenti di edilizia pubblica che attualmente non sono utilizzati, trasformandoli in uno strumento di sostegno per chi sta affrontando un percorso di uscita dalla violenza o una situazione di fragilità. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Albano Sant'Alessandro, tre alloggi pubblici alle donne vittime di violenza: via libera della Regione

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