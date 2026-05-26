Incentivi per assumere donne vittime di violenza | dalla Regione contributi fino a 10mila euro alle aziende
La Regione Abruzzo ha introdotto un nuovo incentivo destinato alle aziende che assumono donne vittime di violenza di genere. La misura, inserita per la prima volta nel programma regionale del Fondo sociale europeo Plus, prevede contributi fino a 10.000 euro per ogni assunzione. L’obiettivo è favorire l’inserimento lavorativo di questa categoria, attraverso un sostegno finanziario alle imprese che assumono in questo ambito.
a Regione Abruzzo punta sull'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere attraverso una nuova misura che entra per la prima volta nella programmazione regionale del Fondo sociale europeo Plus. L'iniziativa prevede incentivi alle imprese che assumono donne inserite nei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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