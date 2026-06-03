Sostegno alle donne vittime di violenza la Regione rafforza il reddito di libertà

Notizia in breve

La Regione ha aumentato i fondi destinati al reddito di libertà, un sostegno economico per le donne vittime di violenza. Sono stati erogati contributi più elevati rispetto al passato, con l’obiettivo di aiutare le donne a ricostruire la propria indipendenza economica e personale. La misura prevede un incremento delle risorse per favorire il reinserimento e la tutela delle vittime. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sui criteri di accesso o sui tempi di erogazione.